Депутат ГД оценила пари украинского посла по поводу Крыма

Депутат Госдумы Елена Панина, член комитета по международным делам, высказалась по поводу намерения посла Украины в Германии Андрея Мельника заключить пари с экс-канцлером Герхардом Шрёдером о скором возвращении Крыма.
По словам парламентария, многие украинские чиновники больше думают о карьере в структурах американского финансиста Джорджа Сороса, чем о своей стране. В связи с этим часто делают «бессмысленные и глупые заявления».
Панина также напомнила об обещании бывшего украинского министра обороны Валерия Гелетея провести военный парад в Севастополе в 2014 году. Однако мероприятие не состоялось по причине поражения ВСУ в Донбассе,
Ранее NEWS.ru писал, что идею Мельника о пари высмеял сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что украинский дипломат и немецкий экс-канцлер находятся в слишком разных весовых категориях и последний просто не заметит вызова.
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