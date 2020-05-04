Депутат ГД оценила пари украинского посла по поводу Крыма

https://static.news.ru/photo/bb71e4b2-8dfd-11ea-ba3f-fa163e074e61_660.jpg Елена Панина Фото: interkomitet.ru

Депутат Госдумы Елена Панина, член комитета по международным делам, высказалась по поводу намерения посла Украины в Германии Андрея Мельника заключить пари с экс-канцлером Герхардом Шрёдером о скором возвращении Крыма.

По словам парламентария, многие украинские чиновники больше думают о карьере в структурах американского финансиста Джорджа Сороса, чем о своей стране. В связи с этим часто делают «бессмысленные и глупые заявления».

Панина также напомнила об обещании бывшего украинского министра обороны Валерия Гелетея провести военный парад в Севастополе в 2014 году. Однако мероприятие не состоялось по причине поражения ВСУ в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что идею Мельника о пари высмеял сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что украинский дипломат и немецкий экс-канцлер находятся в слишком разных весовых категориях и последний просто не заметит вызова.