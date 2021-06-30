Депутат ГД оценил желание Чехии получить деньги за взрывы во Врбетице

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал желание МИД Чехии получить от России компенсацию за взрывы во Врбетице. Политик считает, что этот выпад надо рассматривать как глупую провокацию, пишет «ПолитРоссия».

Чешская сторона считает , что размер выплат должен составить 650 млн крон, или $30 млн. При этом власти страны уже распределили деньги: 350 млн крон получит руководство пострадавших населённых пунктов, 300 млн крон — непосредственно самим пострадавшим. Нота с требованием компенсации ущерба была вручена российскому послу Александру Змеевскому, под траты уже подготовлен законопроект.

Обвинений в адрес России придерживаются далеко не все в стране. Среди усомнившихся — президент Милош Земан, которого сразу окрестили предателем. При этом, отмечает Чепа, чешский президент абсолютно прав, так как Прага не имеет на руках даже судебного заключения, Но при этом не просто обвиняет Россию, но ещё и требует за это компенсацию.

Относиться к этому можно лишь как к продолжению глупой провокации. И как к заявлению, давайте говорить честно, абсолютно безграмотных людей. Ничего не доказано по этим взрывам даже самими чехами. Я уж не говорю о том, что никакого участия России в этих взрывах не было, это просто смешно, — сказал депутат.

По его словам, это очередная «антироссийская выходка» людей, которые тем не менее несут ответственность за обман соотечественников. Российская сторона не перестаёт настаивать на своей невиновности, что означает, что про какие-либо выплаты чехи могут забыть сразу, считает Чепа. Не поможет и обращение в ООН или другие инстанции.

Любая международная инстанция развернёт чехов с их требованиями, и они получат увесистого пинка. В конце концов, всё определяет суд, которого ещё не было и, скорее всего, не будет, так как никакой доказательной базы у этих лжецов нет и быть не может. И, наконец, даже если удастся это всё так провернуть, мы просто не будем подчиняться ни их требованиям, ни требованиям каких-то там организаций, — резюмирует политик, ссылаясь на то, что в России действует приоритет суверенного права над международным.

Как сообщалось ранее, чешские правоохранительные органы пока не собрали достаточно доказательств, чтобы можно было начать уголовное дело о взрывах во Врбетице. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек. Так он ответил на вопрос, почему обвинение по указанному делу ещё не выдвинуто.