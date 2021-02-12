Депутат ГД назвала Ассанжа «идейным врагом американских глобалистов»

https://static.news.ru/photo/41d45c32-6e1e-11eb-b1ff-96000091f725_660.jpg Фото: Cancillería del Ecuador/wikipedia.org

Член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина прокомментировала желание США добиваться выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Она назвала журналиста «идейным врагом американских глобалистов».

Она считает, что позиции администрации Дональда Трампа и Джо Байдена ничем не отличаются: при предыдущем лидере ему хотели отомстить за разоблачение военных преступлений в Ираке, а при новом — за поражение демократов в 2016 году.

Мы имеем дело с политическим преследованием, со сведением политических счётов, — подчеркнул он.

Она считает, что если Лондон выдаст Ассанжа США, это станет самой громкой политической расправой XXI века, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказал Джулиану Ассанжу в освобождении из-под стражи под залог. Ему придётся дожидаться итогов апелляции США по делу о его экстрадиции в заключении. Отказ объяснили тем, что Ассанж до этого уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов.

Власти Швеции в 2010 году обвинили основателя WikiLeaks в изнасиловании, с 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора, власти которого пообещали ему политическое убежище. Однако в 2019 году эквадорские власти дали добро на арест Ассанжа, он был задержан британской полицией. Также США вменяют Ассанжу 17 эпизодов шпионажа и раскрытия секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит тюремный срок до 175 лет, а также есть риск, что его приговорят к смертной казни.