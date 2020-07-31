Дегтярёв объяснил внезапный приезд Шнурова в протестный Хабаровск

https://static.news.ru/photo/d2da2edc-d33c-11ea-9e03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв раскрыл детали приезда музыканта Сергея Шнурова в Хабаровский край. По его словам, целью его визита в охваченный протестами регион было желание «хайпануть».

Он решил хайпануть на этой теме — назначении врио губернатора Хабаровского края. Позвонил его продюсер мне и говорит: «Хотим интервью». Я говорю: «Пусть приезжает». То есть я его пригласил, хотя мы были не знакомы, — рассказал Дегтярёв в интервью телеканалу «Губерния».

Он отметил, что познакомился со Шнуровым лично уже во время интервью, однако их общение прошло в деловом формате, где они обращались друг к другу на «вы». Кроме того, Дегтярёв опроверг слухи о том, что якобы заплатил за это интервью.

Могу поклясться, ни копейки он не получил ни от меня, ни от кого за это интервью. Это его интервью, это его чистый хайп, он очень хорошо чувствует, где надо и как надо ловить волну, — подытожил врио главы региона.

Ранее Дегтярёв дал интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову, в ходе которого рассказал, почему он напрямую не общается с митингующими. По его словам, его «кресло ко многому обязывает», поэтому он в первую очередь должен был разобраться с накопившимися делами, писал NEWS.ru.