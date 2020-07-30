Дегтярёв будет «проситься» на приём к Путину

https://static.news.ru/photo/24f569cc-d2f5-11ea-b104-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ближайшее время представит президенту Владимиру Путину планы по развитию региона. Он рассказал, что «будет проситься» на приём к главе государства в 20-х числах августа.

Как вы помните, с Владимиром Владимировичем договорились, через месяц буду записываться к нему на приём, чтобы доложить об обстановке в крае, подвести некоторые промежуточные итоги после аудита состояния дел. Как вы видите, месяц у нас истекает 20 августа, вот в этих числах буду проситься на приём к президенту, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, пока неизвестно, как именно пройдёт беседа с Путиным. Есть вероятность, что она состоится в дистанционном режиме.

Предыдущего губернатора Сергея Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже третью неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион, писал NEWS.ru.