Эхо Мюнхена: о чём будет говорить Путин в Давосе

Традиционный международный форум в швейцарском Давосе, на котором, как шутят, миллиардеры учат жизни миллионеров, продлится до конца нынешней недели. И, предположительно, 27 января там перед широкой экспертной аудиторией выступит президент России. Тот факт, что все выступления ныне проходят в онлайн-формате, ничего принципиально не меняет. Большая политика прекрасно освоила новые «ковидные» коммуникации.

В последний раз Владимир Путин выступал на форуме в далёком уже 2009 году в качестве премьер-министра России. Но с тех пор после событий в Крыму, громкой эпопеи Дональда Трампа и накрывшей планету пандемии мир и его акторы значительно изменились. А главное — Россия давно не сталкивалась с таким градусом враждебности, проявляющейся, как принято ныне говорить, гибридно, то есть максимально разнопланово.

Видимо, Владимир Путин решил, что настало время вновь громко и недвусмысленно заявить российскую позицию, дабы её вычленяли не по косвенным источникам, а получили бы исчерпывающую информацию от первого лица. На международной площадке, где выступление может вызвать максимальный резонанс. При этом факт такой речи явится событием сам по себе. В этой связи наивно предполагать, что президент вновь будет протягивать руку коллективному Западу, в которую по традиции опять положат камень. А тем более каяться в чём-то или обещать кардинальные стратегические уступки.

Ещё менее логично было бы заниматься контрпропагандой и опровергать вал антироссийских фантазий, которые постоянно выбрасываются в информационное пространство. Особенно на фоне скороспелых заявлений новой штатовской администрации, решившей с места в карьер реанимировать все последние обвинения в адрес России.

Уж если Владимир Путин всё-таки решился на публичное выступление, то, скорее всего, он надеется предложить свой вариант глобальной мировой повестки с учётом явлений последнего года, а то и месяца. Между тем в центре внимания, без сомнения, в Давосе будут последствия пандемии COVID-19, пути преодоления спровоцированного ею спада, а заодно и такой выход из ситуации, как цифровизация глобальных экономических отношений. А это, собственно, те пункты, которые предопределяют и нашу внутреннюю политическую и экономическую повестку.

Давосская площадка даст Владимиру Путину возможность самому оценить и реакцию на свои заявления и соотнести их с российскими внутренними проблемами. А это архиважно ещё и для подготовки его послания, работу над которым ведут сразу несколько групп. При этом смысловые поправки будут вноситься в текст до самого последнего момента.

Нашему президенту, как говорится, сам бог велел посвятить немало времени и самому феномену пандемии, оценке уровня сотрудничества перед лицом такой глобальной проблемы, урокам, которые необходимо извлечь, учитывая возможное повторение сравнимых по масштабу эпидемиологических угроз в недалёком будущем. В частности, речь могла бы идти о целесообразности преодоления национальной ограниченности в таких вопросах, о пагубности стремления отгородиться от остального мира, откровенно нажиться, закрывая доступ населения конкретных стран ко всем возможным средствам преодоления пандемии. И, конечно, может быть упомянут и немалый российский потенциал в этой сфере.

Ещё одной точкой соприкосновения глобальных интересов могли бы стать коллективные исследования в области искусственного интеллекта, которые также по сути своей должны исключить рискованные попытки превратить его в инструмент одностороннего господства.

Собственно, опыт мюнхенской речи президента доказал в своё время, что многие его предупреждения оказываются в некотором смысле пророческими. И игнорировать их — значит, сделать мир более опасным и непредсказуемым. Прислушаются ли к предупреждениям Владимира Путина на этот раз?