31 мая завершается предварительное голосование «Единой России» (ЕР) по определению кандидатов на предстоящих сентябрьских выборах. В партийном праймериз приняли участие более шести тысяч человек. По оценкам экспертов, опрошенных NEWS.ru, партия власти, несмотря на критику, оказалась пионером онлайн-выборов, пусть и внутрипартийных. И этот опыт может быть применён уже в самое ближайшее время. И если не при голосовании за поправки к Конституции, точная дата которого до сих пор не определена, то, весьма вероятно, на выборах в Госдуму в 2021-ом году.

Конкурс — выше, участников — меньше

В 2019-ом на праймериз единороссов было зарегистрировано порядка 40 тысяч человек. В этом году, при условии, что приём заявок от кандидатов продлили до середины мая, зарегистрировано чуть более шести тысяч. При этом, по словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, конкурс в 2020-ом больше, чем в прошлые годы. Как выяснилось, в этом году единороссы не учитывали на праймериз выборы в муниципалитеты. Из 1 272 мандатов участники внутрипартийного предварительного голосования претендуют на участие в выборах четырёх мест в Госдуму, 808 — в законодательные органы административных центров и 460 — в законодательные собрания.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, вопреки многим прогнозам, средний конкурс на праймериз в 2020-ом вырос на 0,6% по сравнению с прошлым годом и составил 4,8 человека на место. На партию власти, отмечает политолог, в Кремле продолжают делать ставку в преддверии парламентских выборов 2021-го.

Основная часть регистрации кандидатов на праймериз пришлась на период, когда повестку практически полностью заняли пандемия и противодействие распространению инфицирования. При том к участию в кампании проявило интерес множество молодых активистов. Надо отметить, что вообще их доля с каждым годом всё более значительна. Кроме того, показателен тот факт, что к участию в праймериз проявили огромный интерес граждане: на платформе онлайн-праймериз зарегистрировались 1 млн 229 тысяч человек, из которых 634 тысячи уже сделали свой выбор. То есть половина. И это свидетельствует об эффективности информационной и агитационной работы «Единой России» в период, в который активность партий парламентской оппозиции, напротив, была заметно снижена. Дмитрий Орлов гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций

Организационная работа единороссов, по мнению собеседников NEWS.ru, также оказалась на высоте. Что, впрочем, не исправило критическую ситуацию с низкими рейтингами. По словам директора консалтингового агентства NPR Group Дмитрия Фетисова, за проведение праймериз можно ЕР ставить твёрдую пятерку только за то, что предварительное внутрипартийное голосование не отменили.

Что касается имиджевой части, то ажиотаж в этом году от праймериз сильно меньше: гораздо меньше кандидатов, чем ожидалось. И каких-то имиджевых очков, которые в полной мере хотела бы получить партия, праймериз не добавляют. Онлайн-опыт будет анализироваться, он для партии новый. Цифры заявлены одни, но сколько будет избирателей, мы поймем по окончании праймериз. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Политтехнолог Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru отметил, что нынешний формат дал фору новичкам, которые, как правило, лучше владеют тонкостями современных онлайн-технологий.

Нет худа без добра, потому что праймериз ЕР задумывались как инструмент получения внутрипартийной конкуренции и системы подбора кандидатов в выборную кампанию, позволяющий показать, что они были тщательно отобраны и одобрены народом. Всё это превращалось в демонстрацию кандидатов, когда зависящих от них людей использовали для голосования для получения преимущества. Соответственно, новичкам было достаточно тяжело. Онлайн даёт больше шансов и возможностей для молодых и продвинутых, а для не молодых — возможность освоить каналы коммуникации и новые технологии. В принципе партия могла бы получить определённый полезный опыт. Кандидаты в нынешних условиях должны понимать, что сложная эпидемиологическая ситуация не является причиной. И эти праймериз как раз позволяют новые навыки отследить. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Эксперт отдельно акцентирует внимание на том, что приём заявок от кандидатов был продлён — «Единая Россия» явно столкнулась с проблемой их рекрутирования.

Может поэтому и продлевали сроки, чтобы подключить новых участников. Но праймериз в любом виде лучше, чем их отсутствие, — предположил он в разговоре с NEWS.ru.

Особенно эксперты отмечают небывало высокое количество проголосовавших на праймериз. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов указал, что, несмотря на миллион с лишних участников, большая часть из которых проголосовала в первые дни и недели праймериз, всё было организовано без технических сбоев. Это говорит о неплохом уровне организации.

Мне кажется, что с точки зрения сложившейся ситуации, партия вполне прилично вышла из положения ограничений. Она смогла привлечь много людей, смогла сделать это без технических сбоев. Да, были города, которые в первый день «подвисали», но это решилось достаточно быстро. Вполне молодцы. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Выборы идут в онлайн

Однако главный вопрос, который связан с онлайн-праймериз «Единой России», основанный на платформах блокчейна, заключается вовсе не в результатах голосования за партийных кандидатов на выборы. Для многих россиян так называемое предварительное голосование проходит стороной. Речь идёт о будущем всей избирательной системы в России. Политологи склоняются к мнению о том, что именно единороссы, как это было принято в последние 20 лет, брошены на амбразуру апробирования электронного формата голосования.

Решение, по словам Фетисова, будет приниматься исходя из результатов.

Так или иначе современные технологии диктуют необходимость перехода к онлайн-платформам. И, скорее всего, партия будет развивать это направление, но пойдёт по пути постепенного развития. На следующий год мы, скорее всего, столкнёмся с ситуацией, когда будет определённый значительный процент голосовать онлайн. Но какая-то часть всё равно вернётся к традиционной форме голосования. И многое будет зависеть от того, будут ли проигравшие оспаривать итоги праймериз. Будет ли в целом доверие к такому голосованию, — добавил эксперт.

Кроме того, по мнению Калачёва, для России сам факт контролируемого электронного голосования — и контроля, и явки — является одним из важнейших.

Россия — родина первооткрывателей. И можно полагать, что людей приучают к онлайн. Стоит использовать электронное голосование на выборах потому, что его легче контролировать. Вопрос тут не только в явке, но и в контроле за результатом, — считает политтехнолог.

В свою очередь, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко уверен, что для перехода на онлайн-выборы необходима масштабная работа с населением.

Думаю, что рано или поздно это произойдёт. Но для того, чтобы это случилось, нужна действительно масштабная кампания по убеждению людей в том, что их данные при голосовании надёжно защищены. Кроме того, думаю, очень важно внедрять электронное голосование в повседневную жизнь людей. То есть не только в выборы, но и в проведение других форматов, в том числе локальных референдумов, общественных слушаний и так далее. Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Нужно сказать, что вопрос проведения онлайн-выборов обсуждается уже несколько месяцев — после того, как население страны было вынуждено отправиться на карантин из-за вспышки коронавируса. Особенно много внимания данной теме было уделено в связи с запланированным на апрель всероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ, которое отложили на неопределённый срок. Однако учитывая рекомендации ЦИК, выпущенные накануне, референдум по внесению изменений в Основной закон страны всё же пройдет по традиционному сценарию.