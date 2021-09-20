ЦИК обработал 99% протоколов на выборах в Госдуму

«Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,83% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии после обработки 99,84% протоколов. Партия сохраняет конституционное большинство.

КПРФ на втором месте с 18,94%, ЛДПР — на 3-м с 7,52%, далее следуют СРЗП — 7,47% и Новые люди — 5,33%.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги голосования на выборах в Госдуму подведут в пятницу, 24 сентября.

Памфилова отметила, что видит серьёзное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. По её словам, это и расширение политического разнообразия. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий.

Она добавила, что явка составила 51,68%.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут объяснил, почему оппозиционные кандидаты, которые лидировали после подсчёта 99% бюллетеней, резко потеряли первое место после появления результатов 100% бюллетеней. По его словам, результаты в пользу представителей «Единой России» изменили итоги онлайн-голосования