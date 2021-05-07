Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв умер в возрасте 100 лет

https://static.news.ru/photo/64d54012-af6d-11eb-952d-96000091f725_660.jpg Егор Лигачёв Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший секретарь Центрального комитета КПСС Егор Лигачёв умер в возрасте 100 лет в Москве. О кончине политика рассказали в правительстве Томской области, сообщает ТАСС.

Причины и обстоятельства смерти Егора Лигачёва пока не называются. Политик работал секретарём ЦК КПСС с 1983 по 1990 год. С 1993 по 2013 год он состоял в ЦК КПРФ. Лигачёв был почётным гражданином Томской области.

По сообщению Telegram-канала Mash, у Егора Лигачёва развилась двусторонняя пневмония. Политик несколько дней назад попал в реанимацию, где его подключили к аппарату ИВЛ. Также у бывшего секретаря КПСС обнаружили множественные нарушения вегетативного типа, врачи оценили его состояние как крайне тяжёлое.

Как сообщалось ранее, тогдашнее политбюро, как теперь выясняется, составляли крепкие во всех смыслах политики — Егор Лигачёв отметил своё столетие, Михаил Горбачёв — девяностолетие, Михаил Соломенцев дожил до 94 лет, а маршал Язов — до 95.