Бывшего премьера готовят к пенсии

До недавнего времени в нашем сенате оставалось двое политических ветеранов, биографии которых как бы связывали две эпохи, две страны, два социально-политических строя. Но представлявшего Москву бывшего секретаря ЦК КПСС Владимира Долгих уже нет с нами, и теперь, видимо, сенат покинет и отметивший свой 91-й день рождения, последний советский премьер-министр Николай Рыжков. Тогдашнее политбюро, как теперь выясняется, составляли крепкие во всех смыслах политики — Егор Лигачёв отметил своё столетие, Михаил Горбачёв — девяностолетие, Михаил Соломенцев дожил до 94 лет, а маршал Язов — до 95.

Николай Рыжков Kremlin Pool/Global Look Press

Ничего не уступил своему почтенному возрасту и Николай Рыжков, который продолжил свою длительную политическую карьеру, долгие годы представляя в обеих палатах парламента уже демократической России интересы Белгородской области. Её лидер Евгений Савченко после двадцати семи лет бессменного правления регионом сам теперь перебрался в сенат от имени областного заксобрания. И избираемый в сентябре новый белгородский губернатор сделает свой выбор нового сенатора от области.

Сам Николай Иванович был примечен и выдвинут в секретари ЦК КПСС ещё Юрием Андроповым, а Михаил Горбачев предложил его уже на пост премьера, избавившись от пересидевшего нескольких генсеков престарелого главы правительства Тихонова. С именем Рыжкова связывали начало нескольких попыток модернизировать советскую экономику, но, в целом, репутация у него была неоднозначная. Особенно в среде новых демократов, приклеивших ему прозвище «Плачущий большевик». Повод им дало неуверенное поведение Рыжкова на трибуне Съезда народных депутатов, когда он настолько растерялся под градом дерзких вопросов от депутатов новой волны, что казалось, ещё немного и он пустит скупую мужскую слезу. Да, требования парламентской демократии представлялись ему тогда не приемлемыми, хотя, как мы видим, потом он проще своих прошлых коллег в неё вписался.

Впрочем, к поворотам его биографии вполне приложима поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. В ноябре 1990 года Рыжков в результате бурных разборок вокруг путей экономического реформирования и своей упорной оппозиции программе «500 дней» получил обширный инфаркт, был с лёгким сердцем оправлен Горбачёвым в отставку. И оказался вне последних схваток за власть, развала Союза и перипетий ГКЧП, сохранив, в целом, авторитет деятеля, не причастного к подобным коллизиям. А уже в 1995 году, победил в одномандатном округе, стал депутатом уже постсоветского парламента — Госдумы. Не повредила ему даже работа председателем правления Тверьуниверсалбанка, который был обрушен, как считали, по той причине, что, дескать, финансировал КПРФ.

Николай Иванович Рыжков (второй слева) Леонид Палладин/РИА Новости

С властями Николай Иванович не ссорился, а потому был обласкан и даже удостоился Звезды Героя России. Без сомнения, будучи снова на пенсии (а впервые ему было назначено фантастическое для 1990 года пенсионное содержание в 1200 рублей), Рыжков найдёт себя в качестве руководителя ветеранской организации. Тем более, что время серьёзно заняться мемуарами.