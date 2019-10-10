https://static.news.ru/photo/36b1232e-eb22-11e9-baf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: YuliaYuzikofficial/Facebook

Российская журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву. Об этом рассказал бывший муж россиянки Борис Войцеховский. По его словам, самолёт с Юзик приземлился в столичном аэропорту, однако никто из родственников женщину пока не видел.

Она прилетела. Её встречала в аэропорту мама, Юля ей позвонила и сказала, что выйдет через другой выход. Они пока не виделись, — сообщил он ТАСС .

Журналистку задержали в гостинице во время частного визита в Тегеран представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сообщалось, что ей якобы предъявили обвинение в сотрудничестве с израильской разведкой. Судебное заседание по её делу должно было состояться 5 октября 2019 года.

Ранее Посольство РФ в Исламской Республике Иран сообщило, что российским дипломатам удалось добиться возвращения Юлии Юзик в Россию. Это стало возможно благодаря совместной работе МИД России и посольства. Рано утром 10 октября журналистка вылетела в Москву, писал News.ru.