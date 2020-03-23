https://static.news.ru/photo/65d79476-6d45-11ea-8cb5-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров дал оценку своей работе и пожелал успехов новому руководству. Он возглавлял ведомство восемь лет и был уволен с должности по собственному желанию.

Жаров заявил, что за восемь лет постарался создать «современный цифровой регулятор», который может «обеспечивать благополучие» общества в условиях цифровой трансформации.

Роскомнадзор очень изменился за это время, — приводит слова Жарова «Интерфакс».

Бывший руководитель сказал, что у нового главы тоже «огромное поле деятельности». Но в Роскомнадзоре «отличная команда», которая нацелена на новые достижения. Бывшим коллегам Жаров пожелал успехов и побед.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора. Как писал NEWS.ru, с начала марта Жарову пророчили назначение руководителем «Газпром-Медиа» — крупного холдинга, объединяющего радио «Эхо Москвы», НТВ, сеть спортивных каналов «Матч ТВ» и другие медиа.