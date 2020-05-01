Быстрицкий: «антитрамповские» СМИ мешают диалогу Москвы и Вашингтона

https://static.news.ru/photo/fae2a856-8bce-11ea-83fa-fa163e074e61_660.jpg Андрей Быстрицкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Соединенные Штаты остаются в контакте по тематике пандемии коронавируса, но диалог наталкивается на «операцию» известных американских медиа, считает председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Я думаю, что мы имеем дело здесь с такой операцией наиболее известных на международном рынке проамериканских медиа, а вовсе не с какой-то целенаправленной политикой самой администрации, — сказал он в комментарии для ТАСС.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3 274 747 человек по всему миру, 233 792 скончались. Больше всего умерших — в Италии (27 967), Великобритании (26 771), Испании (24 543) и Франции (24 376). Наибольшее число заражённых зафиксировано в США — 1 070 032 человека, из них 63 019 скончались от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что часть американских аналитиков осудили Россию за помощь США в борьбе с коронавирусом. Они считают, что таким образом Москва пытается «выставить себя в выгодном свете».