Болтон заявил о сожалении по поводу прошлых ошибок

https://static.news.ru/photo/a877ce74-b5dc-11ea-9d7d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Джон Болтон Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в разговоре с журналистами рассказал, что за время работы на администрацию Трампа совершил много ошибок. Политику жаль, что у него не было возможности исправить недочёты.

При этом, подчеркнул Болтон, вспоминать и сомневаться в правильности своих решений, принятых за срок работы в Белом доме, он не собирается. Бывший помощник американского лидера отметил, что поступил бы точно так же, если бы у него снова появилась аналогичная возможность.

Болтон также рассказал, что на грядущих президентских выборах в США не будет голосовать ни за Трампа, ни за его конкурента из Демократической партии Джо Байдена, который на данный момент заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда своего политического крыла для выдвижения кандидатом на пост главы государства.

Как отметил бывший советник президента, все действия Трампа продиктованы исключительно стремлением переизбраться на новый срок. Эти опасения Болтона, по его мнению, иллюстрирует отношение главы Белого дома к коронавирусной инфекции нового типа. Так, в течение января и февраля президент не хотел слышать ничего плохого в отношении ситуации на территории Китая и о своём, как сказал его бывший советник, «приятеле Си Цзиньпине».

Он не хотел слышать о том, что заболевание могло создать угрозу американской экономике, в прочности которой Трамп видел путь к своему переизбранию. Решения Трампа были непоследовательны и недостаточно эффективны, — заявил Болтон в эфире телеканала Fox News.

В данный момент Байден, по опросам политологического портала Real Clear Politics, в рейтинге популярности среди избирателей опережает Трампа на 8,5%. Выборы президента США должны состояться 3 ноября.

Как писал NEWS.ru, суд в Америке разрешил публикацию книги «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на возражения со стороны Белого дома. В мемуарах политика описывается ряд моментов, связанных с работой национального лидера Штатов. В частности, Болтон в книге написал, что Трамп во время их совместной государственной деятельности не знал, является ли Финляндия частью России и имеет ли Великобритания ядерное оружие.

Президент США призывал отказать своему экс-советнику в публикации мемуаров. По словам Трампа, в «Комнате, где всё произошло...» раскрываются засекреченные данные. Немногим позже специалисты Белого дома подтвердили слова главы государства.

Болтон был уволен в сентябре 2019 года. Трамп объяснил это решение тем, что его бывший советник по национальной безопасности якобы совершал серьёзные ошибки и не мог добиться взаимопонимания с некоторыми важными фигурами в администрации.