Центральная избирательная комиссия объявила, что жители страны смогут проголосовать за поправки в Конституцию в любой удобный день и в любом удобном формате, вплоть до голосования в парках и на придомовых территориях. Россиянам обещают 15 минут на выбор в бюллетене, максимально бесконтактное подтверждение личности, разграничение потоков, а также выезд спецкомиссии на дом к любому желающему без серьёзных на то причин. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, опасаются, что такая беспрецедентная организация голосования за поправки может спровоцировать массу сложностей в непростое время пандемии, потому как вряд ли большую часть ограничительных мер к этому времени снимут.

Акцент на безопасности

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, прийти и проголосовать за поправки в Конституцию будет безопаснее, чем посетить магазин. В частности, для этого ЦИК разработала ряд новых методов для организации голосования. В первую очередь, речь идёт о сроках. Несмотря на то что президент России Владимир Путин определил 1 июля днём голосования за изменения в основной закон страны, Центризбирком пояснил, что прийти и проголосовать можно будет в любой день начиная с 25 июня. Это, по словам Памфиловой, необходимо для того, чтобы на избирательном участке в час присутствовало не более 8–12 человек. Сотрудники избирательных участков пройдут обязательные тесты на COVID-19, кроме того, абсолютно всех участников голосования обеспечат индивидуальными средствами защиты — масками, перчатками и санитайзерами. Запланирована и регулярная санобработка самих участков. Абсолютно всем будут измерять температуру, и те, у кого она окажется выше нормы, будут направлены голосовать в специальное изолированное помещение.

Каждому пришедшему отдать свой голос будут выдавать одноразовые ручки, а время на то, чтобы человек определился с выбором, не должно превышать 15 минут. Кстати, никаких привычных штор, разделяющих кабинки, не будет — ЦИК планирует по-новому разместить места.

Елена Коробейникова/РИА Новости

Кроме того, можно будет вызвать специальную комиссию на дом, чтобы поучаствовать в голосовании за поправки в Конституцию. В таком случае по указанному адресу выборщика придёт член комиссии, одетый в халат, и, продезинфицировав ручку двери и звонок, поставит у входа ящик, а на ручку двери повесит пакет со средствами индивидуальной защиты и бюллетенем. Только после этого человек открывает дверь, предъявив из своих рук паспорт сотрудникам комиссии, которые будут стоять в двух метрах от гражданина. Последний вместе с пакетом удаляется к себе и, используя маску, санитайзеры и прочие необходимые атрибуты, заполняет бюллетень и отправляет в ящик.

В ходе голосования все меры безопасности будут соблюдены, чтобы не было никаких рисков здоровью людей, заверила Памфилова.

По словам президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, странно наблюдать, как Центризбирком сегодня акцентирует внимание на эпидемиологических моментах.

У меня есть по этому поводу внутреннее напряжение. Я вообще не понимаю, как сотрудники ЦИК смогут обеспечить эпидемиологическую безопасность. У комиссии, в общем, круг обязанностей ограниченный. Её задача — обеспечить технологию проведения выборов. Других задач, кроме привлечения людей и обеспечения технологии, которая будет достоверной и отвечающей стандартам демократии, — вот это самое главное сейчас, чтобы сказать потом ЦИК, что мы сделали всё. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Меньше месяца до решающего шага

По факту до голосования за поправки в Конституцию РФ остаётся меньше месяца. Сейчас ЦИК предстоит наладить широкомасштабную кампанию по объяснению людям сути поправок и особенностей голосования летом. Впрочем, по второму моменту, по словам президента Ассоциации политических юристов Романа Смирнова, сроки подготовки, несмотря на то что это голосование за поправки, а не выбор представленных кандидатов, сильно сокращены.

Такая процедура (организация голосования заранее. — NEWS.ru) предусматривалась и раньше и предусматривала возможность досрочного голосования. На мой взгляд, есть разница: если идёт голосование «за» и «против» каких-то кандидатов, партий, у них должны быть сроки выдвижения кандидатов. Там действительно большой срок. Здесь же нет процедуры выдвижения кандидатов. Здесь, по сути, период информирования о том, чтобы прийти и проголосовать. Сроки здесь могут быть сокращены. На мой взгляд, они сильно сокращены, но, с другой стороны, надо понимать, у нас было информирование до пандемии. Что касается надомного голосования, когда домой приезжает специальная комиссия и человек голосует на дому. Так вот, обстоятельства, по которым это происходило, были очень ограничены. Как правило, это болезнь, невозможности прийти на избирательный участок. То есть должна была быть очень серьёзная причина. А сейчас причину можно не указывать — человек пишет заявление, и к нему приезжают на дом. Кроме того, предусмотрено голосование в общественных зонах — во дворах и парках. Вот здесь тоже представляется очень странным такое тестирование на голосовании такого уровня. Всё это, конечно, делает проблематичным и более сложным наблюдение за результатами волеизъявления. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

В свою очередь Памфилова заявила, что присутствие наблюдателей на выборах является обязательным.

Впрочем, по словам гендиректора АПЭК Дмитрия Орлова, кампания по мобилизации на голосование по поправкам в Конституцию идёт в фоновом режиме уже достаточно давно. Люди знают о голосовании, значительная их часть готова принять в нём участие, пояснил эксперт.

Нужно лишь сфокусировать её на дате 1 июля и порядке голосования. Я думаю, в технологическом смысле это несложно и будет сделано достаточно быстро. Электронное голосование, длительный период работы участков и другие новые методы, обусловленные эпидемиологической ситуацией, конечно, осложняют работу наблюдателей. Это вызов для организаций, традиционно осуществляющих наблюдение за выборами, на который они должны ответить. Непростая задача для ЦИК — подготовка сотрудников и волонтёров в оставшийся до дня голосования срок. Для её решения потребуется значительное напряжение сил. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Напомним, ранее глава ЦИК сообщила, что изучив зарубежный опыт, в России отказались использовать почту для волеизъявления народа, посчитав такой метод анахронизмом. Лишь в нескольких регионах можно будет использовать электронное голосование, отметила она. Очевидно, речь, в первую очередь, идёт о Москве.

Тем временем в партии «Единая Россия» уже после заседания ЦИК выступили с предложением использовать опыт электронного голосования, опробованный на всероссийском уровне в конце мая на партийных праймериз, и при голосовании за поправки в Конституцию РФ. Однако на момент публикации ответной реакции со стороны комиссии пока не было.