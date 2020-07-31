«Без политической подоплёки»: РФ усилила контроль на границе с Белоруссией

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Посольство Белоруссии в Москве получило от российской стороны информацию об усилении контроля пересечения государственной границы вместе с заверениями об отсутствии в этом решении политической подоплёки.

Из-за изменившегося сегодня порядка пересечения белорусско-российской границы посольством оперативно проведены консультации с руководством пограничного комитета по Смоленской области, МИД и ФСБ России. Российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учёту граждан как России, так и Белоруссии <...> в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом, — говорится в сообщении, размещённом на сайте посольства.

Уточняется, что российская сторона объяснила свои действия увеличением пассажиропотока, который вырос почти в два раза из-за расширения перечня льготных категорий граждан, в отношении которых распоряжениями правительства РФ отменены ограничения на пересечение границы. Ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплёки, российская сторона предпринимает меры для увеличения пропускной способности пограничных переходов и исправления ситуации, говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие госграниц в связи с задержанием в республике граждан России. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков по итогам срочного совещания у президента Александра Лукашенко.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Глава РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза РФ обсудили безосновательное задержание граждан РФ в Минске (Белоруссия). Политики выразили надежду на скорейшее освобождение соотечественников, заявил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. По словам представителя Кремля, состоялся «обстоятельный разговор об инциденте».

Как заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории.

По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытка вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами.