Бердымухамедов поздравил Путина с 68-летием

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения и пожелал ему крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Уверенное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное укрепление её государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем, — цитирует послание Бердымухамедова Государственное информагентство Туркменистана TDH.
Он также отметил «огромный вклад» Путина в развитие стратегических и дружественных отношений между двумя страна. По словам Бердымухамедова, Ашхабад и далее намерен расширять политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с Москвой.
Твердо убеждены, что совместными усилиями туркмено-российские межгосударственные связи и стратегическое партнерство и впредь будут неуклонно укрепляться на благо наших народов, добавил он.
Ранее NEWS.ru писал, что российского лидера поздравил с днём рождения президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал Путина «надёжным другом» республики, а также последовательным сторонником расширения интеграционных процессов по линии Союзного государства, которые полностью отвечают намерениям двух стран совместно строить достойное будущее.