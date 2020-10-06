Бердымухамедов поздравил Путина с 68-летием

https://static.news.ru/photo/df0157ba-0868-11eb-9dbb-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: kremlin.ru

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения и пожелал ему крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Уверенное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное укрепление её государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем, — цитирует послание Бердымухамедова Государственное информагентство Туркменистана TDH.

Он также отметил «огромный вклад» Путина в развитие стратегических и дружественных отношений между двумя страна. По словам Бердымухамедова, Ашхабад и далее намерен расширять политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с Москвой.

Твердо убеждены, что совместными усилиями туркмено-российские межгосударственные связи и стратегическое партнерство и впредь будут неуклонно укрепляться на благо наших народов, добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что российского лидера поздравил с днём рождения президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал Путина «надёжным другом» республики, а также последовательным сторонником расширения интеграционных процессов по линии Союзного государства, которые полностью отвечают намерениям двух стран совместно строить достойное будущее.