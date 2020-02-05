https://static.news.ru/photo/4068300a-4843-11ea-a1af-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru

Первый вице-премьер Андрей Белоусов прокомментировал работу кабинета министров, которые работали при экс-премьере Дмитрии Медведеве. Он назвал её «хорошим заделом».

По мнению политика, работа правительства Медведева даст возможность реализовать новые планы кабинета. В частности, в области финансов, транспорта, торговли и других, передаёт РИА Новости.

Однако мнение Белоусова не разделяет большинство россиян. Согласно данным опроса Левада-Центра, 74% жителей страны недовольны работой Медведева и его кабинета министров. Только 22% россиян считают, что при экс-премьере и его кабмине дела в стране шли хорошо.

Как ранее сообщал NEWS.ru, 15 апреля 2020 года российский премьер-министр Михаил Мишустин впервые выступит в Госдуме с отчётом о работе кабинета министров.