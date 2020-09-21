Белорусский оппозиционер получил ответ на своё желание выступить в ГД

https://static.news.ru/photo/51808230-fc47-11ea-8c9f-fa163e074e61_660.jpg Павел Латушко Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко получил ответ на своё заявление о желании выступить в Госдуме. Первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что комитету не о чем разговаривать с Латушко.

Депутат сообщил, что у России есть чёткая информация о том, что КС находится под жёстким контролем центра по управлению ситуацией в Белоруссии. В центр входят спецслужбы Польши, Литвы и Украины.

Если бы данный гражданин обратился в наш профильный комитет, естественно, нам не о чем с ним разговаривать, — цитирует Водолацкого РИА Новости.

Парламентарий добавил, что именно вышеуказанные спецслужбы курируют деятельность Координационного совета, который представляет Латушко. И когда КС говорит о том, что ситуация в Белоруссии — внутреннее дело страны, но при этом во главе с Тихановской просит ввести экономические санкции против своего же народа, это уже «враги Белоруссии».

А с врагами Белоруссии нам не о чем разговаривать, — добавил депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко после выступления в Европарламенте захотел посетить заседание Госдумы, чтобы представить там позицию объединения. По его словам, в Европарламенте для него было «принципиально важным донести позицию из первых источников о том, что реально происходит» в Белоруссии.