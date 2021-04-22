Бальбек: резолюции ПАСЕ по Навальному место в мусорной корзине

https://static.news.ru/photo/9341e298-a37e-11eb-bbfd-96000091f725_660.jpg Руслан Бальбек Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Руслан Бальбек предложил отправить резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по делу оппозиционера Алексея Навального в мусорную корзину. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что ПАСЕ высказывает претензии очень избирательно и преимущественно только в адрес России. При этом не обращает внимания на дискриминацию русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине.

А раз у них избирательные претензии и только к России, то мы отфутболим эту резолюцию, как и те, что были до неё. Пусть носятся с ней по другим кабинетам, в нашей стране этому документу место только в корзине для мусора, — заявил Бальбек.

Депутат добавил, что Россия сама определит, когда, где и сколько будет отбывать наказание Навальный.

Ранее ПАСЕ потребовала освободить оппозиционера до очередного заседания ассамблеи, которое должно пройти 7–9 июня. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не собирается покидать ПАСЕ из-за этого ультиматума.