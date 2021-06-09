Азаров подсчитал сроки возможной войны между РФ и Украиной

https://static.news.ru/photo/b0565cec-c994-11eb-9863-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: hyyh.ru

Возможные сроки боевых действий в случае вооружённого конфликта с участием Москвы и Киева назвал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne.

По словам Азарова, на тему войны между двумя странами регулярно высказываются президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Пётр Порошенко. Экс-премьер предложил трезво оценить, сколько могла бы продолжаться такая война, если бы оказалась реальной и в ней действительно участвовали Вооружённые силы РФ.

Два дня, три, неделя. Наверное, не больше. Никто не даст больше. Скорее всего, через неделю эта война закончилась, если бы она существовала в реальности, — заявил Азаров.

По мнению бывшего главы украинского правительства, Киев эксплуатирует тему войны, чтобы таким образом оправдать проблемы в экономике страны. Также Азаров обратил внимание, что в бюджете страны до 2024 года заложены расходы на военные сборы.

Значит, все эти годы будут продолжаться мантры про войну с Россией, — сделал предположение бывший премьер.

Азаров предполагает, что главной причиной бедственного положения на Украине стал государственный переворот 2014 года, в результате которого к власти пришли «марионетки США».

Ранее украинский эксперт сообщил о возможности провокации Киева у границ РФ.