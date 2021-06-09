Азаров подсчитал сроки возможной войны между РФ и Украиной

Возможные сроки боевых действий в случае вооружённого конфликта с участием Москвы и Киева назвал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne.
По словам Азарова, на тему войны между двумя странами регулярно
Два дня, три, неделя. Наверное, не больше. Никто не даст больше. Скорее всего, через неделю эта война закончилась, если бы она существовала в реальности, — заявил Азаров.
По мнению бывшего главы украинского правительства, Киев эксплуатирует тему войны, чтобы таким образом оправдать проблемы в экономике страны. Также Азаров обратил внимание, что в бюджете страны до 2024 года заложены расходы на военные сборы.
Значит, все эти годы будут продолжаться мантры про войну с Россией, — сделал предположение бывший премьер.
Азаров предполагает, что главной причиной бедственного положения на Украине стал государственный переворот 2014 года, в результате которого к власти пришли «марионетки США».
Ранее украинский эксперт сообщил о возможности провокации Киева у границ РФ.