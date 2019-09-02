https://static.news.ru/photo/191e6452-cdd1-11e9-9978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналиста Илью Азара, юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгорсудумы Любовь Соболь, а также оппозиционера Николая Ляскина отпустили.

Как сообщает telegram-канал « Апология протеста », Азару и Соболь вменяется повторное нарушение правил организации публичных мероприятий. В свою очередь, Ляскин рассказал, что в отношении него был составлен административный протокол о нарушении правил проведения митингов и демонстраций.

Административные дела всех троих связаны с не согласованной городскими властями акцией оппозиции, которая прошла в Москве 31 августа.

Как ранее писал News.ru, в Москве прошла серия одиночных пикетов. Их участники таким способом поддержали незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и тех, кто был задержан на недавних несанкционированных акциях оппозиции. Среди них находились, в частности, муниципальные депутаты Елена Русакова, Елена Филина, Илья Азар и политолог Леонид Гозман.