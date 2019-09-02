Журналиста Илью Азара, юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгорсудумы Любовь Соболь, а также оппозиционера Николая Ляскина отпустили.
Как сообщает telegram-канал «
Административные дела всех троих связаны с не согласованной городскими властями акцией оппозиции, которая прошла в Москве 31 августа.
Как ранее писал News.ru, в Москве прошла серия одиночных пикетов. Их участники таким способом поддержали незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и тех, кто был задержан на недавних несанкционированных акциях оппозиции. Среди них находились, в частности, муниципальные депутаты Елена Русакова, Елена Филина, Илья Азар и политолог Леонид Гозман.