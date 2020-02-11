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Аргентинские власти приняли решение заменить посла в России. Руководить миссией в Москве будет Алисия Кастро, которая ранее представляла интересы страны в Венесуэле и Великобритании.

По словам президента Аргентины Альберто Фернандеса, дипломатический и политический опыт нового посла является гарантией для государства, а также символов дружбы двух стран.

TambiÃ©n me reunÃ­ con la nueva embajadora en Rusia, @AliciaCastroAR , cuya experiencia diplomÃ¡tica y polÃ­tica es una garantÃ­a para la Argentina y un sÃ­mbolo de nuestra amistad con el pueblo ruso, con el que tenemos un enorme horizonte de cooperaciÃ³n. pic.twitter.com/VLZ0ABeRUK — Alberto FernÃ¡ndez (@alferdez) February 11, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что новым послом Великобритании в Соединённых Штатах стала Карен Пирс, занимавшая должность постпреда при ООН. Лондон впервые назначил женщину главой дипмиссии в Вашингтоне.