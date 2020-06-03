Антонов опроверг причастность России к беспорядкам в США

https://static.news.ru/photo/56936d88-a5b6-11ea-9e2b-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: russiancouncil.ru

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела США и не имеет отношения к происходящим там массовым протестам.

По его словам, публикации американских СМИ о том, что Россия якобы «стоит за сценой и контролирует ситуацию», не соответствуют действительности.

Это всё неправда. Всё, что происходит сейчас в США, — это результат той политики, которая проводилась в США в области взаимоотношений между нациями, расами, — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Посол добавил, что противоречия накапливались долгое время и в итоге произошёл «взрыв». Кроме того, ситуацию усугубили пандемия коронавируса и экономические проблемы.

О том, что у беспорядков в США, последовавших за гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, может быть «российский след», некоторое время назад заявила бывший советник по нацбезопасности Сьюзан Райс. По её словам, РФ может подстрекать экстремистов через соцсети и даже финансировать протестные акции, сопровождающиеся погромами.

Как писал NEWS.ru, российский сенатор Олег Морозов назвал эти обвинения «бредом умалишённого». Он предположил, что таким образом политическая элита США стремится отвести удар от себя и переключить население на поиски внешнего врага.