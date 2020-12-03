Антонов назвал условие для новой встречи в «нормандском формате»

https://static.news.ru/photo/a609c30a-35bf-11eb-b2ed-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: washington.mid.ru

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что новую встречу в верхах в «нормандском формате» можно будет проводить лишь после выполнения Украиной уже имеющихся соглашений по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Заявления Антонова посольство разместило на своей странице в Facebook.

Попытки Украины организовать новую встречу лидеров необоснованны. Киеву следует сосредоточиться на других вещах. Для начала — перестать критиковать Минские соглашения. Избегать попыток переиначить порядок выполнения их положений, — отметил дипломат.

Он напомнил, что из семи конкретных шагов, которые были согласованы в Париже, выполнены только два, да и то частично. Речь идёт об обмене пленными и укреплении режима прекращения огня. Невыполнение других договорённостей является виной Украины. Так, в Киеве не хотят обсуждать с Донецком и Луганском правовые аспекты особого статуса Донбасса, саботируют вопросы о разведении сил на линии соприкосновения, открытии там новых пунктов пропуска, подчеркнул посол.

Одно ясно уже сейчас: команда В. А. Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке, — считает Антонов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти РФ продолжают с сожалением констатировать бездействие руководства Украины в выполнении политических обязательств по «Комплексу мер» и договорённостям «нормандского формата». Но в этот раз удивление в Кремле вызвала не безответственная линия Киева, к которой «все привыкли», а то, что её стала одобрительно воспринимать Франция, заявили в МИД РФ.