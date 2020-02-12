https://static.news.ru/photo/dcb1ca92-4da8-11ea-8c67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Auschwitz Memorial / Muzeum Auschwitz/facebook.com

Чешский военный эксперт Мартин Коллер обвинил «немецкое руководство» Европейского союза в желании стереть память о преступлениях Германии во Второй мировой войне. Историк считает, что антироссийская пропаганда и приуменьшение роли СССР в победе над нацистами — часть этого плана.

Коллер возмутился, что европейское руководство отметило юбилей высадки союзников в Нормандии и 75-летие освобождения Освенцима вместе с немецким канцлером Ангелой Меркель, но не пригласило президента России.

Освенцим был в первую очередь не нацистским концентрационным лагерем, а немецким. <...> Красная армия, а не какие-то войска союзников, освободила семь с половиной тысяч узников этого комплекса, — пишет Коллер.

По его мнению, после войны Германия так и не наказала всех пособников нацистского режима, что «сегодня не позволяет поставить её в один ряд с порядочными и демократическими антинацистскими странами».

Коллер обвинил европейские власти в попытке изменить историю, чтобы забылось, что нацистами были немцы.

Как писал NEWS.ru, бывший президент Польши Лех Валенса посмеялся над заявлением главы Министерства иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны на репарации от российской стороны.