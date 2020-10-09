Американский политик заявил о сотрудничестве ЦРУ с Навальным

https://static.news.ru/photo/df1c6a0e-0a3a-11eb-94b6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральное разведывательное управление США сотрудничает с российским оппозиционером Алексеем Навальным, уверен американский политик Грег Баттерфилд. По его мнению, ЦРУ это необходимо, чтобы спровоцировать прозападные протесты вокруг инцидента с госпитализацией опального политика.

Баттерфилд заявил, что американская разведка использует оппонентов правящих режимов по всему миру. Главная задача этого — расширение собственных интересов. Впрочем, западным спецслужбам вряд ли удастся разжечь протесты с помощью Навального, так как люди за ним не пойдут, предположил он.

Я не думаю, что Навальный пользуется большим доверием, поскольку он и его сторонники не интересуются социальными требованиями рабочего класса, — высказал мнение Баттерфилд в интервью изданию The Capital News.

Американский политик известен в определённых кругах как сторонник левых взглядов, противопоставляющий себя американской политической элите — как консерваторам, так и демократам. Он нередко участвует в различных протестных акциях в США, называет себя обличителем режима, а также является сторонником коммунистических идей.

В российской социальной сети «ВКонтакте» даже есть англоязычная станица, которая ведётся от его имени. Действительно ли это его аккаунт, доподлинно неизвестно. Однако тональность публикаций, как и ряд публичных заявлений политика, содержит идеи достаточно радикального толка.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву.

Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял это тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.

Кроме того, как писал NEWS.ru, представитель Кремля заявил, что у российских властей есть информация о взаимодействии оппозиционера с ЦРУ и неких инструкциях, которые тот выполняет. В ответ на это Навальный пообещал подать в суд на Пескова. Он подчеркнул, что обычно не обращает внимания на «пропагандистов», однако в этом случае речь идёт об утверждении государственного чиновника.