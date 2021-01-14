Аксёнов призвал ЕСПЧ заняться нарушениями прав крымчан Украиной

https://static.news.ru/photo/4d18653a-5671-11eb-8e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) частично приемлемой жалобу Украины в отношении России. По словам Аксёнова, в действительности суду следовало бы заняться нарушением прав жителей полуострова Украиной.

Если бы представители ЕСПЧ и других международных правозащитных организаций были действительно заинтересованы в установлении истины, они бы просто посетили Крым и поработали на месте. И уже давно отреагировали бы на реальные нарушения прав крымчан, причинами которых являются варварские, с признаками геноцида, блокады со стороны Украины и противоречащие европейским принципам западные санкции, — написал Аксёнов на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что решения ЕСПЧ в отношении России очень часто предвзяты и носят политизированный характер. Вместе с тем Аксёнов заметил, что всё же суд признал ряд обвинений Киева в адрес РФ не имеющими доказательств.

ЕСПЧ отклонил ряд обвинений украинской стороны. Суд счёл недоказанными обвинения в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политического преследования проукраински настроенных лиц, а также обвинения в отказе регистрировать религиозные и иные организации.

Как ранее писал NEWS.ru, Крым стал частью Российской Федерации законно и в соответствии с международным правом. Об этом участникам Постоянного совета ОБСЕ напомнил постпред РФ при организации Александр Лукашевич.