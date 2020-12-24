Аксёнов дал совет Киеву на фоне водной блокады Крыма

https://static.news.ru/photo/8c21faec-45ab-11eb-9bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуостров успешно справится с водной блокадой со стороны Киева, а властям Украины следует перестать вредить крымчанам и заняться решением проблем в собственной стране.

Глава региона отметил, что учёные нашли в Крыму достаточные подземные запасы пресной воды и уже занимаются преодолением проблемы с водоснабжением. По словам Аксёнова, Киев напрасно «радуется» той водной блокаде, которую он устроил полуострову.

Зря радуются. Повторюсь, мы справимся с водной блокадой так же, как справились с транспортной, продовольственной, энергетической, дипломатической, — сказал Аксёнов «Парламентской газете».

Глава Крыма также отметил, что из федерального бюджета на нужды обеспечения водой крымчан ранее было выделено около 50 млрд рублей.

Одновременно идёт работа по запуску новых водозаборов, разведке дополнительных источников подземных вод. В самых проблемных районах будем устанавливать опреснители, — сказал глава региона.

Аксёнов добавил, что если сравнить нынешний Крым с тем, каким он был весной 2014 года, то становится очевидным: за шесть с половиной лет на полуострове было сделано больше, чем за предыдущие 23 года, на протяжении которых Крым входил в состав независимой Украины.

Глава Крыма заметил, что Украины в полноценном смысле и постсоветских границах больше нет, страна переживает масштабный кризис, сопровождающийся уничтожением остатков промышленности и демографической катастрофой.

Я бы посоветовал украинским политикам заняться наконец улучшением дел в своей стране и оставить в покое наш Крым, — резюмировал Аксёнов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников назвал условия прекращения водной блокады Крыма. По его словам, Киев вновь наладит водоснабжение полуострова только после его «деоккупации».