Киев назвал условие для поставок воды в Крым

https://static.news.ru/photo/132f5622-4446-11eb-8d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украина возобновит поставки воды в Крым только после «деоккупации» полуострова, заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников. По его словам, запасов питьевой воды для мирного населения там достаточно, а «поить военные базы» Крыма Киев не намерен.

Будет деоккупация Крыма — будет вода. Когда гуманитарные миссии ООН, МККК выйдут и скажут, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма, — заявил порталу «Суспільне» Резников.

Как писал NEWS.ru, украинские парламентарии рассмотрят законопроект, запрещающий возобновление водоснабжения Крыма. Об этом заявил депутат от украинской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По словам Гончаренко, полуостров располагает необходимыми ресурсами для того, чтобы обеспечить своих жителей. Даже в самые засушливые годы воды на питьё и бытовые нужды хватит. При этом он считает, что подача воды в Крым приведёт к дальнейшей милитаризации региона.

Украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели график подачи воды из-за обмеления этих источников.