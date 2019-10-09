https://static.news.ru/photo/9eda8cb2-ea99-11e9-afc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Зрительская аудитория киберспорта в России в 2019 году выросла на 18,6%, теперь её цифра составляет 12,1 млн человек.

Рост интереса к киберспорту связывают с высокой отдачей спонсорской активности. Количество спонсорских сделок в киберспортивной сфере по всему миру выросло за год на 58% — до 1173 соглашений в 2019 году, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Наиболее популярные игры в киберспортивной сфере России — Counter-Strike и Dota 2. Доля женщин среди поклонников Counter-Strike в России составляет всего 18%, остальные 82% — мужчины. У Dota 2 женщин среди зрителей больше — 29%, доля мужчин — 71%.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о запуске киберспортивного турнира по PES 2020, посвящённому чемпионату Европы 2020 года, писал News.ru.