Зрители смогут присутствовать на чемпионате России по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/e5b50146-34b0-11eb-910e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске. Первые спортсмены прибудут в город 22 декабря.

Первенство будет организовано на арене «Трактор», вмещающей 7500 зрителей. Как пишет издание «Пчела» со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова, на мероприятии применят ту же квоту по зрителям, что и на матчах ХК «Трактор».

Так, арена будет заполнена лишь на 35%. Финальный состав участников первенства будет озвучен после очередного этапа Кубка России. Он завершится 8 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин перечислил изменения в этом виде спорта, которые произошли за 20 лет.

По словам фигуриста, спортсмены уже не копируют классические танцевальные программы и имеют свой оригинальный подход к постановке номеров.