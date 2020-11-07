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«Зенит-Казань» вышел в Финал четырёх, обыграв «Факел»

20:18, 08 ноября 2020
Фото: vk.com/volleyzenit

Волейболисты «Зенита-Казань» в гостях обыграли «Факел» из Нового Уренгоя в матче группового раунда Кубка России.

Счёт составил 3-1 (25:19, 18:25, 25:17, 25:18).

Таким образом, казанцы набрали 9 очков и выиграли группу В. Теперь «Зенит-Казань» будет участвовать в Финале четырёх с 24 по 26 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что волейболисты «Урала» (Уфа) обыграли «Газпром-Югру» (Сургут) в матче полуфинального этапа Кубка России.

Встреча группы Б прошла в Казани и завершилась со счётом 3-0 (26:24, 25:20, 25:18).

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