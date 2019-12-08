https://static.news.ru/photo/af7f85ac-19d0-11ea-99b4-fa163e074e61_660.jpgАлина ЗагитоваФото: Сергей Булкин/News.ru
Россиянка Алина Загитова не смогла принять участие в показательных выступлениях в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине из-за травмы.
Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка, — цитирует Загитову РИА Новости.
Она также поблагодарила болельщиков за поддержку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Алёна Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов в финале Гран-при. Оценка 17-летней спортсменки за прокат произвольной программы составила 162,65 балла, что дало общую оценку за два выступления в Турине 247,59 балла. Результат Косторной, который превзошёл предыдущий рекорд Александры Трусовой (241,02), позволил ей выиграть серию. Загитова заняла последнее место.