Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россиянка Алина Загитова не смогла принять участие в показательных выступлениях в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине из-за травмы.

Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка, — цитирует Загитову РИА Новости.

Она также поблагодарила болельщиков за поддержку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Алёна Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов в финале Гран-при. Оценка 17-летней спортсменки за прокат произвольной программы составила 162,65 балла, что дало общую оценку за два выступления в Турине 247,59 балла. Результат Косторной, который превзошёл предыдущий рекорд Александры Трусовой (241,02), позволил ей выиграть серию. Загитова заняла последнее место.

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