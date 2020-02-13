https://static.news.ru/photo/070ac4d8-4e4e-11ea-b9c2-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала о своих планах после завершения профессиональной спортивной карьеры.

Я готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна Тутберидзе, воспитывать новых чемпионов, — цитирует Загитову Tatler.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.