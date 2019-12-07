Японский фигурист Юдзуру Ханю считает, что 15-летняя россиянка Александра Трусова может оказаться сильнее него на льду.
Считаю её очень сильной фигуристкой. Возможно, она уже сильнее, чем я, потому что умеет прыгать четверной лутц, — цитирует Ханю «Матч ТВ».
Ранее американский фигурист Нейтан Чен стал победителем в мужском одиночном катании в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Турине. Второе место занял японец Юдзуру Ханю, бронза у француза Кевина Эймоса, писал News.ru.
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