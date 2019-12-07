https://static.news.ru/photo/7277e878-190a-11ea-a554-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Японский фигурист Юдзуру Ханю считает, что 15-летняя россиянка Александра Трусова может оказаться сильнее него на льду.

Считаю её очень сильной фигуристкой. Возможно, она уже сильнее, чем я, потому что умеет прыгать четверной лутц, — цитирует Ханю «Матч ТВ».

Ранее американский фигурист Нейтан Чен стал победителем в мужском одиночном катании в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Турине. Второе место занял японец Юдзуру Ханю, бронза у француза Кевина Эймоса, писал News.ru.