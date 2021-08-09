«Я прошёл это в Ванкувере»: Плющенко поддержал сестёр Авериных

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал российских гимнасток Дину и Арину Авериных после финала в личном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Своё мнение о судействе на турнире фигурист выразил в Instagram.

По словам Плющенко, всё произошедшее «больно, обидно и несправедливо». Сам фигурист прошёл через подобное на Олимпийских играх в Ванкувере. Тогда россиянин завоевал серебряную награду, уступив американцу Эвану Лайсачеку, 1,31 балла, после чего заявил о предвзятом судействе.

Я прошёл это в Ванкувере на своих третьих Олимпийских играх. Серебро, которое стало для мены дороже золота. Идешь к каждой Олимпиаде 4 года, а потом вот так,— написал Плющенко.

Фигурист подчеркнул, что для всего мира именно Дина и Арина Аверины останутся чемпионками.

Россия и весь мир знают и считают, что именно вы лучшие. И именно ваша история останется в памяти мирового спорта и в сердцах болельщиков и ценителей художественной гимнастики, которая сделает вас еще сильнее, — заявил Евгений Плющенко.

В субботу, 7 августа, Дина Аверина заняла второе место в многоборье по художественной гимнастике. Её сестра Арина стала четвёртой. Победу судьи отдали представительнице Израиля Линой Ашрам, которая в упражнении с лентой потеряла предмет. Сборная России осталась без золотой награды в этой дисциплине впервые с 1996 года.