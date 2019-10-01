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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало новый список запрещённых веществ, который вступит в силу 1 января 2020 года.

Перечень обновляется каждый год и определяет, какие препараты и методы запрещены. Он публикуется за три месяца до его вступления в силу, чтобы спортсмены и их окружение могли ознакомиться с любыми изменениями.

В новый список запрещенных веществ на следующий год вошел экдистерон, который активно используется российскими спортсменами. Экдистерон - это природное соединение, получаемое из корней растения, которое относится к классу растительных стеринов. Он обладает адаптогенным и анаболическими действиями на человеческий организм. Его используют в фармацевтике как тонизирующее и метаболическое средство, а в спортивном питании - как препарат для наращивания мышечной массы и увеличения физических показателей.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли отметил, что список составляется после длительных консультаций с широким кругом заинтересованных сторон со всего мира.

Это очень всеобъемлющий процесс, целью которого является обеспечение включения в список новых веществ и методов с допинг-потенциалом, которые уже находятся на рынке или только на стадии клинической разработки. Это помогает нам защищать не только целостность спорта, но и здоровье спортсменов во всём мире, — сказал Ниггли в заявлении WADA.

WADA сомневается в случайном характере возникших искажений в базе данных Московской лаборатории, писал ранее News.ru.