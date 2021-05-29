Выигравшая Олимпиаду фигуристка рассказала об избавлении от алкозависимости

https://static.news.ru/photo/2fd4dcda-c203-11eb-a487-96000091f725_660.jpg Оксана Баюл Фото: instagram.com/oksanabaiul

Олимпийская чемпионка — 1994 в женском одиночном фигурном катании украинка Оксана Баюл рассказала об избавлении от алкозависимости, а также прокомментировала аварию с её участием в США, назвав её ложной. Об этом она сообщила на странице в Instagram.

Что касается проблем с алкоголем в прошлом, то я бросила. Никто не идеален. Не судите, пока не окажетесь на моём месте. Известная история о моей аварии в 1997-м — это ложь, — написала Баюл.

Она отметила, что во время изучения материалов тех времён её накрывает смех. Это связано с тем, что люди говорят от её лица, не спрашивая саму спортсменку. Однако теперь Баюл ясно, «какие люди окружали в то время».

Ранее в СМИ появилась информация, что в январе 1997 года Баюл, будучи в США, села за руль в нетрезвом виде, не смогла справиться с управлением автомобиля и врезалась в дерево. Это привело к лишению водительских прав. Более того, отмечалось, что спортсменку приговорили к общественным работам и принудительному лечению алкозависимости.

43-летняя Баюл также является двукратной чемпионкой Украины. В 1994 году она переехала жить в США. В 2001 году покинула спорт, однако уже в 2005-м объявила о возвращении.

Ранее она высмеяла возвращение Александры Трусовой к Этери Тутберидзе. По словам украинки, «пансионат „Берёзка“ засосал обратно».