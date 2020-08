«Вуэльта Испании» станет последней велогонкой в календаре Мирового тура

https://static.news.ru/photo/1d9f1af0-dbbb-11ea-8073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotoreporter Sirotti Stefano/Global Look Press

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что сокращает сезон Мирового тура в связи с обстоятельствами, вызванными пандемией коронавируса, говорится в сообщении организации.

В связи с пожеланиями организаторов из календаря сезона-2020 исключены гонки в Китае — мужская Gree-Tour of Guangxi (5–10 ноября) в UCI Tour, а также женские Tour of Chongming Island (23–25 октября) и Tour of Guangxi (10 ноября). Эти гонки должны были завершать сезон у велогонщиков.

Таким образом, испанская веломногодневка «Вуэльта Испании», которая пройдёт с 20 октября по 8 ноября, станет последней в мужском Мировом туре.

Ранее Международная многодневная гонка «Пять колец Москвы» была отменена в 2020 году из-за последствий ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Пандемия коронавируса стала причиной отмены соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) до 1 июня. Решение было принято на совещании с участием функционеров UCI, организаторов соревнований, велогонщиков и представителей команд, писал NEWS.ru. Старт нового велосипедного сезона начался 28 июля с многодневной гонки «Вуэльта Бургоса».