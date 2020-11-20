«Восстановилась не на 100%»: фигуристка Синицина рассказала о травме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Морис Квителашвиши поделился впечатлениями от выступления на Гран-при России по фигурному катанию. После короткой программы ученик Этери Тутберидзе занимает первое место с 99,56 балами в активе.

Доволен сегодняшним выступлением, мы очень долго к нему готовились. Наконец-то появилась возможность выступить и показать себя. Очень рад, что всё сложилось в короткой программе. Надеюсь, завтра тоже получится всё задуманное,...