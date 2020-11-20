«Восстановилась не на 100%»: фигуристка Синицина рассказала о травме

Фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала о своём состоянии после травмы. По итогам ритм-танца ученики Александра Жулина занимают первое место с 91,13 бала на пятом этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Я не 100% восстановилась, потому что очень сложно совмещать реабилитацию и тренировочный процесс. Однако мы пытались всё сделать по максимуму, чтобы облегчить и мою ситуацию с коленом, и успеть подготовиться к соревнованиям. Когда у меня будет большой перерыв, я вылечу своё колено полностью, — сказала фигуристка на пресс-конференции.
Также фигуристка рассказала, с какими эмоциями они катают старую программу.
Когда сказали, что ритм-танец мы сохраняем, я немного расстроилась, потому что я не люблю катать одно и то же. Но буквально на этой неделе мы обсуждали программу с Никитой и с тренерами и пришли к мысли, что нам нисколько не надоела наша программа. Нам настолько в удовольствие кататься под эту музыку, что мы не обращаем внимание на то, что это не новый номер. Нам нравится эта программа, мы получаем от неё удовольствие. Надеюсь, зрители тоже, — заключила она.
Произвольная программа у танцевальных дуэтов пройдёт 21 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт».
Ранее NEWS.ru писал, что танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов снялся со второго этапа Кубка России по фигурному катанию из-за травмы партнёрши.