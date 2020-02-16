https://static.news.ru/photo/46bd5d16-50dd-11ea-9e8e-fa163e074e61_660.jpg Александр Петенёв Фото: bcavtodor/vk.com

В перерыве между третьей и четвёртой четвертями Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, прошедшего на столичной «ВТБ Арене» — стадионе «Динамо», состоялся конкурс бросков сверху, в котором победил представитель саратовского «Автодора» Александр Петенёв.

По сумме двух попыток предварительного раунда лучшим стал Остин Холлинз из петербургского «Зенита». Он набрал 91 очко и опередил Петенёва (88 очков), Антона Астапковича из «Нижнего Новгорода» и Максима Марчука из «Астаны» (по 87).

В финальном раунде Холлинз исполнил вторую попытку, надев майку «Лос-Анджелес Лейкерс» с номером 24 и фамилией Коби Брайанта, но это не помогло питерскому американцу опередить молодого россиянина. Петенёв по сумме двух попыток набрал 97 очков, Холлинз — 94.

В жюри, оценивавшем красоту каждого слэм-данка по десятибалльной шкале, входили президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, известный государственный деятель Сергей Иванов, Илона Корстин, входящая в руководство Единой лиги ВТБ, и известный шоумен и телеведущий Иван Ургант.

В конкурсе трёхочковых бросков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ победил защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон, ранее писал NEWS.ru.