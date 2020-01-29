https://static.news.ru/photo/f2021976-427a-11ea-8513-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ying/Xinhua/Global Look Press

В Филадельфии скорбят по погибшему баскетболисту Коби Брайанту и продолжают устраивать мероприятия в память о нём.

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» перед матчем с «Голден Стэйт Уорриорз» провёл минуту молчания, зажёг табло в память о Брайанте и выставил игровую майку с номером 33, под которым баскетболист играл в соседней средней школе.

Нижний Мерион средней школы начал день с 33-секундной минуты молчания. В школе также был установлен мемориал, в которому ученики и выпускники приносили цветы, свечи и баскетбольные мячи, сообщает ESPN.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс попросил Брайанта присматривать за ним, ранее писал NEWS.ru.