В допинг-пробе экс-биатлонистки Зайцевой нашли мужскую ДНК

https://static.news.ru/photo/fbd32b8c-beaf-11ea-a73a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

В одной из допинг-проб двукратной олимпийской чемпионки по биатлону россиянки Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК.

Данная допинг-проба была взята в октябре 2014 года. Следователи МОК посчитали итоги проверки пробы доказательством мошенничества. По данным судебно-медицинской экспертизы, мужская ДНК принадлежит супругу Зайцевой, сообщает Der Spiegel.

Сама Зайцева отметила, что эта история могла разрушить её семью.

Ранее Зайцева была выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая раскритиковала выдвижение её кандидатуры в правление СБР. Позже Зайцева снялась с выборов.

В марте Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017-м были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.