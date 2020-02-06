https://static.news.ru/photo/5a8d062e-48b4-11ea-960a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Из-за отсутствия снежного покрова и неблагопритяных погодных условий в ряде регионов России старт традиционной массовой гонки «Лыжня России», которая должна состоятся 8 февраля, перенесён.

Как следует из расписания соревнований, предоставленного Министерством спорта РФ, гонка пройдёт в 73 регионах страны. В 25 гонка перенесена на неопределённый срок.

Между тем в Пензе и Биробиджане гонка пройдёт 9 февраля, в Сыктывкаре и Кирове — 15-го, в Твери и Москве — 22-го, в Брянске — 29-го.

В остальных регионах «Лыжня России» пройдёт по расписанию, 8 февраля, а гонка в Анадыре состоится в апреле.

Ранее сообщалось, что гонка «Лыжня России», которая должна была пройти в Тюмени, перенесена из-за вспышки ОРВИ и гриппа, писал NEWS.ru.