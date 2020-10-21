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В академию Плющенко перешёл фигурист Александр Петров

21:34, 21 октября 2020
Александр Петров Александр Петров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Победитель первенства России среди юниоров сезона-2014/15 Александр Петров перешёл из группы заслуженного тренера России Алексея Мишина в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В настоящее время Петров занимается в группе Плющенко и Дмитрия Михайлова, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

В прошлом сезоне фигурист не выступал на чемпионате России, он занял 6-е место в Финале Кубка России.

Ранее NEWS.ru писал, что заразившийся коронавирусом российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании, рассказал о своём состоянии в социальной сети.

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