В академию Плющенко перешёл фигурист Александр Петров

https://static.news.ru/photo/dcffbdda-13d0-11eb-a243-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Победитель первенства России среди юниоров сезона-2014/15 Александр Петров перешёл из группы заслуженного тренера России Алексея Мишина в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В настоящее время Петров занимается в группе Плющенко и Дмитрия Михайлова, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

В прошлом сезоне фигурист не выступал на чемпионате России, он занял 6-е место в Финале Кубка России.

Ранее NEWS.ru писал, что заразившийся коронавирусом российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании, рассказал о своём состоянии в социальной сети.