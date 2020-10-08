Урманов отреагировал на снятие Евгении Медведевой с Кубка России

https://static.news.ru/photo/01732f70-0955-11eb-95c2-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 1994 года, первый победитель финала Гран-при среди мужчин Алексей Урманов прокомментировал информацию о том, что 20-летняя фигуристка Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Москве из-за травмы спины.

Надо подлечить старые травмы и продолжать выступления, — сказал Урманов корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, ни о каком завершении карьеры не может идти речи.

Что паниковать-то? Надо двигаться дальше, — заключил он.

Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября в Москве в ДС «Мегаспорт».

После Олимпиады 2018 года в корейском Пхёнчхане, где Медведева получила две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она уехала в Канаду и стала тренироваться в группе Брайана Орсера. В 2019 году она завоевала бронзу на чемпионате мира. Сейчас Медведева находится на 13-м месте рейтинга Международного союза конькобежцев. В середине сентября фигуристка объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе.

Ранее сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской привёл в ужас подписчиков кадрами со своей тренировки. В ролике показано, насколько жёсткими могут быть упражнения по растяжке для детей, писал NEWS.ru.