Тренерский штаб сборной Украины по художественной гимнастике принял решение об участии представительниц национальной команды в московском этапе Гран-при.
В Москве выступят Ева Мелещук и Кристина Пограничная, сообщили в пресс-службе сборной.
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Этап Гран-при пройдёт с 7 по 9 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер‑Усмановой.
Ранее стало известно, что чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2023 году состоится в Москве, писал NEWS.ru.
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