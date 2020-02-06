Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Бывший тренер сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер выступит в качестве свидетеля на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам Ольги Зайцевой и Яны Романовой.

Пихлер сообщил, что поедет на судебное заседание, передаёт ТАСС. Зайцева, Романова, а также Ольга Вилухина в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Пихлер неоднократно заявлял, что...