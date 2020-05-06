Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

https://static.news.ru/photo/910578b2-8fd1-11ea-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова продолжит карьеру под руководством нового тренера — Евгения Плющенко. Бывшая наставница Трусовой Этери Тутберидзе высказалась об уходе воспитанницы в Instagram.

Заслуженный тренер России в публикации отметила, что привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Тутберидзе подчеркнула, что её тренерский штаб никогда не будет предлагать «более заманчивые условия» другим фигуристам и продолжит сам «создавать» и развивать спортсменов.

Работая вместе, мы отдаём часть нашей жизни, часть себя. Работаем дальше, — завершила публикацию тренер.

Как передавал NEWS.ru, директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Трусова будет отчислена из учреждения после того, как покинет группу Тутберидзе.