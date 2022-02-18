Тутберидзе ответила Баху на угрозы о серьёзных мерах в её адрес

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху на угрозы. Тот намекнул на очень серьёзные меры в отношении тренера из-за допингового скандала с фигуристкой Камилой Валиевой. Слова Тутберидзе были опубликованы в Instagram тренера Александра Жулина.

Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом, — написала Тутберидзе в комментариях к посту Жулина.

Ранее в пятницу Бах допустил введение самых серьёзных санкций по отношению к Тутберидзе. Функционер рассказал о желании провести полномасштабное расследование положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.

Глава МОК также раскритиковал российских тренеров, которые, по его мнению, весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады.

В произвольной программе Валиева допустила три падения и заняла четвёртое место в соревнованиях одиночниц. Первое и второе места достались россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой соответственно.